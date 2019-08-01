Общество

Власти Пскова: День ВДВ - праздник тех, кто способен защищать интересы государства и человеческую жизнь

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили псковичей, гвардейцев десантников и ветеранов - с 89-летним Воздушно-десантных войск. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, 2 августа представители власти адресовали это поздравление от своего имени, а также от имени Псковской городской Думы и администрации Пскова.

«Этот день - не просто праздник самоотверженных, мужественных и отважных людей. Это праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое воинский долг и кодекс чести, кто не подведет и не предаст, кто, несмотря ни на какие трудности и преграды, способен защитить интересы государства и человеческую жизнь от любых посягательств. Жители Пскова гордятся тем, что 76-я дивизия дислоцируется в нашем городе, Городе воинской славы, и по праву называют ее «псковской». Воины-десантники с честью несут почетную службу под боевым орденоносным знаменем дивизии, в центре которого - символ нашего города, псковский барс. Уверены, что вы и впредь будете хранить лучшие традиции «крылатой пехоты», надежно защищать национальные интересы нашей великой и непобедимой России. Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, и пусть вам всегда сопутствует удача!».