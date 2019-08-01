Общество

ФНС России опубликовала очередные наборы открытых данных компаний за 2018 год

На официальном сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2018 год о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Информация из последних двух наборов добавлена в сервис «Прозрачный бизнес», сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском УФНС.

Напомним, впервые эти сведения, ранее относящиеся к налоговой тайне, были размещены 1 августа 2018 года. Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным Федеральным законом в ст. 102 Налогового кодекса РФ и утвержденных приказом ФНС России. За это время данной информацией воспользовалось более 262 тысяч пользователей. Организации активно используют эту информацию в своих справочных и аналитических системах, а также в сервисах.

«Публикация в открытом доступе сведений о деятельности юридических лиц полезна как с экономической, так и с социальной точки зрения, - отмечает и.о. руководителя Управления ФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - И обычные граждане, и представители бизнес-сообщества имеют право знать, какие компании зарекомендовали себя как добропорядочные, а где дела идут не очень хорошо, какая компания находится на грани банкротства, а в какой имеют место махинации и нарушения налогового законодательства». Она также подчеркнула тот факт, что и сами компании, осознавая доступность такой информации, в свою очередь, будут тщательнее заботиться о своей деловой репутации.

Предприниматели, руководствуясь этими сведениями, смогут выбирать надёжных бизнес-партнёров, что, в свою очередь, положительно отразится в целом на инвестиционной привлекательности. Государство и госкомпании получат возможность привлекать только наиболее добросовестных поставщиков. Открытость налоговой информации также позволит оградить простых граждан от контактов с мошенническими фирмами. Кроме того, это существенно облегчит выбор работодателя.