Общество

В Пскове начали благоустраивать дворы по муниципальной программе. ФОТО

В Пскове начались работы по благоустройству дворов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, один из таких объектов находится на улице Юбилейной, в депутатском округе и. п. главы Пскова Елены Полонской. По инициативе жителей округа депутат выехала на место для контроля начатых работ.

Благоустройство дворовой территории дома №79 по улице Юбилейной началось еще в прошлом году. Тогда были вырублены аварийные деревья и проведена санация здоровых насаждений. Кроме того, во дворе дома была установлена игровая детская площадка, завезен песок.

В этом году начался ремонт дворового проезда и проезда от дома №40 по улице Коммунальной до дома №73А по улице Юбилейной, вдоль детского сада «Ромашка». Общая стоимость работ составляет порядка 2 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги выделены из бюджета города Пскова. Конкурс на выполнение ремонта выиграла подрядная организация ООО «Псковдорспецстрой».

В рамках контракта произведен демонтаж бортового камня, разборка старого асфальто-бетонного покрытия и щебеночного основания. В планах - установка новых бордюров, устройство основания из щебня и верхнего слоя асфальтового покрытия. Отдельное внимание уделено обустройству парковочных мест для автотранспорта. По просьбе жителей существующие парковки будут сохранены и отремонтированы, также будут подсыпаны щебнем и утрамбованы временные стоянки, где сейчас паркуются автовладельцы.

Расширение парковок планируется сделать в ходе ремонтных работ в соседнем дворе, у дома №73А по улице Юбилейной. Эта дворовая территория попала в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и ждет подтверждения выделенных лимитов. Сумма, предусмотренная на комплексное благоустройство двора и прилегающего проезда, составляет около 5,5 миллионов рублей.

По итогам осмотра Елена Полонская высоко оценила ход ремонтных работ и поблагодарила жильцов дома №79 за активное участие в разработке проекта и контроле.

Ранее сообщалось, что разыграны контракты на ремонт дворовых территорий в Пскове. Работы будут проведены во дворе дома №28 по улице Розы Люксембург, который находится в избирательном округе №6 Александра Баева, у дома №20 по улице Стахановской в избирательном округе №2 Сергея Колосова, у дома №16 по улице Труда.