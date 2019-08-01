Общество

Администрация Пскова примет дополнительные предложения о включении дворов в программу благоустройства

В Пскове начнется прием дополнительных предложений по включению дворов многоквартирных домов и территорий общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, прием начнется с 1 сентября.

Порядок оформления и направления заявок на участие в отборе, требования к оформлению документов приведены в приложении 2 к постановлению администрации города № 1981 (редакция с изменениями от 26 июля 2019 года № 1133).

Предложения будут приниматься до 17.00 30 ноября этого года на бумажном носителе в Управлении городского хозяйства Администрации города, расположенном по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 6, 4-й этаж, кабинет 4. С понедельника по четверг - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. В случае невозможности предоставить документы с понедельника по четверг, принимать документы будут также по пятницам и субботам (7 сентября, 12 октября и 30 ноября) с 11.00 до 15.00 по предварительному согласованию по телефону 29-15-20.

Все листы заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора. Для юридических лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома можно подать только одну заявку.