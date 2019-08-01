Общество

Андрей Аленичев: Политика не для меня

«Политика не для меня», - заявил сегодня, 2 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев, отвечая на вопрос о возможных планах возвращения в органы власти и МСУ, в частности в Псковскую гордуму.

Также Андрей Аленичев заявил, что отказался бы от должности руководителя регионального комитета по физической культуре и спорту, в случае, если бы такое предложение поступило.

«Это серьезная должность, это не по мне», - прокомментировал Аленичев.

Рассказывая о планах, директор псковской «Стрелы» сообщил, что на данный момент от его брата, Дмитрия Аленичева, поступило предложение о переезде и работе в Москве.

«У него академия в Москве и филиалы в Подмосковье, но пока у меня много работы в Пскове», - рассказал он.