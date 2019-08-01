Общество

Городские власти поздравили псковскую семью Рябченко с золотой свадьбой

С золотой свадьбой поздравила семью Рябченко и. п. главы Пскова Елена Полонская. Как Псковской Ленте Новостей уточнили в пресс-службе ОМСУ Пскова, Элеонора Александровна Рябченко и Владимир Васильевич Рябченко прожили в браке 50 лет.

«Сохраненная семья - это мудрость женщины и терпение мужчины. Вы - пример для подражания нашей молодежи. Спасибо за совместный труд. Искренне поздравляю вас с вашим юбилеем и желаю здоровья, терпения, благополучия, счастья вам, вашим близким. Пусть вас ценят и любят!» - подчеркнула и. п. главы муниципалитета и вручила юбилярам поздравительный адрес, цветы и подарок.

В свою очередь глава семейства поблагодарил городские власти за внимание и заботу: «Это очень неожиданно и приятно. Вы давно являетесь нашим депутатом, мы за вас голосовали, и ваше внимание нам важно и ценно».

В неформальной обстановке за чашкой чая супруги вспоминали истории из семейной жизни, делились теплыми впечатлениями от первой встречи и советами, как дожить до золотой свадьбы и пронести через годы брак крепким и счастливым.

Добавим, Элеонора Рябченко родилась в Горьковской области, с 1946 года проживает в Пскове. Она всю жизнь проработала в библиотечной системе. Владимир Рябченко же родился в городе Люберцы, а в 1969 году переехал за супругой в Псков. Посвятил жизнь работе на заводе аппаратуры дальней связи.