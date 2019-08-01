Общество

В Великих Луках отмечают День ВДВ

Сегодня, 2 августа, в Великих Луках отмечают День ВДВ. В этом году праздник проходит с особым размахом. Торжества стартовали около Братского захоронения, где открыли информационную доску памяти шестой роты. Затем местом событий стал памятник воинам-интернационалистом. Там прошел митинг, посвященный воинам, погибшим в мирное время в горячих точках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественный митинг завершился поздравлением ветерана боевых действий Алексея Скачкова, который исполнил композицию голубых беретов.

В продолжение митинга состоялось шествие десантников-великолучан с колонной военной техники от драматического театра до летней эстрады, где стартовала концертная программа «В дружбе и силе единство России».