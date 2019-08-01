Общество

Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого

Облачные сервисы настолько основательно стали частью нашей жизни, что мы уже осознаем, как это происходит. Псковская Лента Новостей вместе с экспертами МТС собрала примеры облачной повседневности.

Резервное копирование на смартфоне

Когда вы ставите любимый гаджет на зарядку, при подключении к Wi-Fi незаметно для вас происходит резервное копирование данных. Настройки, контакты, сохраненные страницы — все это передается в облачное хранилище iCloud или Google. Если вы меняете смартфон, вам не нужно по новой заполнять его личными данными. Достаточно подключиться к своему аккаунту в облаке, и вся персональная информация тут же окажется в новом мобильнике.

Для многих абонентов МТС обычным делом стало хранить резервную копию изображений и контакты со смартфона в облачном сервисе «Вторая память»: освобождается место на гаджете, а контакты и фотографии не потеряются в случае поломки устройства.

Виртуальное рабочее место

В течение рабочего дня вы занимаетесь проектом. Затем приходите домой, открываете ноутбук, заходите в систему через логин и пароль – и продолжаете работу. Выполнять текущие задачи, оказывать поддержку клиентам можно в любое время из любой точки земного шара. Все программы находятся на удаленном облачном сервере. Устройство пользователя – лишь средство для доступа к данным и их передаче. А при поломке ноутбука или планшета важные файлы не потеряются.

Совместное редактирование документов

Журналист пишет статью, загружает ее в облако. Редактор правит материал, оставляет комментарии. Каждое изменение документа сохраняется автоматически. Далее ссылка на тот же файл отправляется корректору и на верстку. Такое решение сводит к нулю риск утери документа, позволяет отслеживать весь процесс работы над ним.

Облачный диск дает возможность обрабатывать файлы, открывая доступ для нужного числа пользователей. По такому принципу работает сервис Google Drive с полным набором софта для создания текстовых документов, таблиц, презентаций.

Облака в соцсетях и мессенджерах

VK, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram – все эти сервисы работают с облачными хранилищами, куда закачивается видео и фото, где создаются чаты, голосования и конкурсы. Так, снимки из очередного отпуска в Instagram находятся не на смартфоне, а в облаке, и каждый пользователь приложения может увидеть их в своей ленте новостей или найти по хештегу.

Покупки в интернет-магазинах

Заказывая товары в некоторых крупных интернет-магазинах, вы тоже взаимодействуете с облаками.

На одном сайте разом могут делать покупки миллионы человек. С такой нагрузкой справится только очень мощный сервер. Пиковые моменты случаются не ежедневно, поэтому содержать физическое оборудование дорого. Многие интернет-магазины пользуются облаками, в которых можно платить только за ресурсы, которые они используют.

В облаке собраны все шаблоны и инструменты, с помощью которых продавец следит за актуальным отображением товаров, принимает заказы, формирует отправку и доставку. Вы всегда видите, какой товар есть в продаже, в пару кликов совершаете покупку – остается лишь дождаться курьера.

Онлайн-обучение

С помощью онлайн-курсов и онлайн-университетов пользователи интернета могут получить необходимые знания, не выходя из дома. Вы выбираете курс, программу и форму обучения, сдаете экзамены и получаете электронный сертификат.

Хранить сотни часов лекций, тысячи учебных материалов и отчетов, поддерживать одновременную связь с учениками по всему миру – все это позволяет облачный сервис, которым пользуется образовательный портал. Это обеспечивает максимально быстрый доступ пользователей к учебным курсам без риска падения хостинга от нагрузок.