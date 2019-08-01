Общество

Названы российские регионы с самым высоким уровнем рождаемости

По итогам прошлого года больше всего детей в России родилось в Москве, Московской области и Краснодарском крае, говорится в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число родов, включивших родившихся вне родильного отделения, в столице составило 131 195, в Подмосковье — 75 506. В Краснодарском крае этот показатель достиг отметки в 66 349.

Меньше всего родов зарегистрировано в Ненецком автономном округе (568 родов), Чукотском автономном округе (617) и в Магаданской области (1418).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионы должны уделить особое внимание разработке собственных дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости. По ее словам, они не должны ограничиваться мерами на федеральном уровне.