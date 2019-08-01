Общество

Росгидромет предупредил о росте числа опасных природных явлений

Количество опасных природных явлений выросло до 450 в год, а в скором будущем их число увеличится из-за роста солнечной активности, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, статистика таких опасных природных явлений, как ливни, сильные ветры, ураганы, аномальная жара, возрастает в разы. Если в 80-х годах наблюдалось 100-150 таких явлений в год, то сейчас это число увеличилось до 450-500.

«Мы пришли на другой уровень частоты опасных явлений, возрастает их степень воздействия», — отметил Яковенко, подчеркнув, что в будущем эта тенденция будет сохраняться.

Глава Росгидромета добавил, что рост количества опасных природных явлений связан с изменением климата, но на ситуацию также может повлиять и активность Солнца, которое сейчас находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла. Максим Яковенко полагает, что в ближайшие 10-15 лет процессы на Солнце будут нарастать и Земля будет получать больше тепла и энергии, что усугубит ситуацию.