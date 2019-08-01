Общество

Сторонники «Единой России» помогли организовать мастер-класс по созданию народной куклы

В Пскове сторонники партии «Единая Россия» совместно с активистами регионального отделения Союза женщин России организовали мастер-класс по изготовлению народной куклы. Мероприятие прошло 1 августа в библиотеке «Родник» в рамках проекта «Летний отдых», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

На мастер-класс пришли 24 школьника из соседних домов, некоторые – с мамами и бабушками. Создавать кукол в народном стиле детей учила председатель местного отделения СЖР Татьяна Игнатьева. На занятие она принесла яркие тряпичные обереги, сделанные собственными руками, и заверила ребят в том, что освоить эту технику рукоделия может каждый. Прежде чем раскрыть профессиональные секреты, Татьяна рассказала интересные истории о куклах и об их особой роли в жизни предков. По ее словам, куклы помогали нянчить детей, сохранять любовь, приумножать семейное и материальное благополучие, бороться с болезнями.

В ходе занятия под руководством мастерицы ребята смогли изготовить своих кукол-зайчиков из обычных носовых платков и украшения в народном стиле их ярких тряпичных лоскутков.

«Прошедший мастер-класс не только помог ребятам с пользой провести время в дни школьных каникул, но и напомнил о традициях русского народа, вызвав неподдельный интерес», - отметили организаторы мероприятия.