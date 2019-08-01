Общество

На базе ОСН в Пскове прошел военно-патриотический слет «Зубренок»

В течение недели на территории спецподразделения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, проходил военно-патриотический слёт «Зубренок». Мероприятие посвящено Дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В слете приняли участие более 30 воспитанников Зубренка и детей сотрудников уголовно-исполнительной системы Псковской области.

Согласно программе, юные участники на время погрузились в военизированную атмосферу - с утренними подъемами, зарядкой, четырехразовым питанием и специальной учебной программой с соревнованиями. Ребята прошли настоящий курс по общефизической и специальной подготовке.

Сотрудники ОСН «Зубр» провели с детьми курсы по высотной подготовке, где учили их правильно работать с подвесной системой и организовали спуск в туристическом снаряжении с 10 метровой высоты. Ребята также смогли побывать в роли дайверов, после инструктажа и под руководством сотрудников, погружались с аквалангом в воду, на реке Пскове. На военно-патриотической подготовке, проходившей в Ваулиных горах, Зубрята поучаствовали в засаде и обезвреживали банду условного противника.

Кроме того, ребята отрабатывали меткость в стрельбе из пневматической винтовки, соревнуясь между собой, в упражнении ПБ-8. В вечернее время у участников слета проходила досуговая программа и просмотр военно-патриотических фильмов. Завершилось мероприятие награждением детей за различные соревнования и за проявленную активность в изучении программы слета.

Необходимо отметить, организатором мероприятия является руководитель военно-патриотического клуба «Зубренок» Андрей Мусатов. Помощь в проведении слета оказали военно-патриотический центр «Патриот» и руководство спецподразделения «Зубр».