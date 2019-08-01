Общество

В Пскове десантники забегом отпраздновали 89-ю годовщину ВДВ. ВИДЕО

В Пскове десантники организовали забег в честь 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. В День ВДВ - 2 августа - мужчины в голубых беретах и полосатых бело-голубых майках пробежали по центральным улицам города.

В числе городских территорий, вошедших в маршрут, - набережная реки Великой, Финский парк, Октябрьская площадь, Псковский Кремль и другие. Видеозапись спортивного празднования появилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»