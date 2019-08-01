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Общество

Областные власти проверили степень готовности строящейся в Дно школы. ФОТО

02.08.2019 23:26|ПсковКомментариев: 0

В Дно продолжаются работы по внутренней отделке помещений новой школы № 50 и благоустройству прилегающей территории. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области, 2 августа на объекте побывали председатель комитета по образованию Александр Седунов, общественный советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова, педагоги и родители учеников.

В кабинетах идет монтаж мебели: парт, стульев, шкафов. Подрядчик также выполняет работы по установке оборудования. В пищеблоке уже установлены плиты и холодильные установки. В пищеблоке отдельно обустроены холодный и горячий цеха, а также комната для персонала.

Участники обхода осмотрели актовый зал, где уже смонтированы кресла и устроена одежда сцены, и оценили спортивный зал с раздевалками с душевыми.

Отдельно участники осмотра остановились на вопросе оказания медицинской помощи ученикам. Директор школы Татьяна Щукина рассказала, что в специализированном кабинете будет дежурить медсестра. Врач-педиатр будет посещать школу по договоренности с Порховской межрайонной больницей.

Во время обхода учебных классов родители учеников поинтересовались, будет ли тепло в новой школе зимой. Подрядчик заверил, что в помещениях установлена современная система отопления, а само здание имеет отличную теплоизоляцию.

Основные работы по отделке помещений и сборке мебели должны завершиться к 10 августа. В течение месяца также будут проводиться пуско-наладочные работы и объект проверят на соответствие санитарным нормам и пожарной безопасности.

Ежедневно в здании школы и на ее территории работает до 100 рабочих. В стороне не остаются родители учеников и сами дети. Они помогают с уборкой помещений и расставляют в классах мебель.

Татьяна Пахомова выразила благодарность в адрес областных властей за поддержку района в вопросах образования. Она также подчеркнула, что, несмотря на запуск новой современной школы в Дно, другие школы учебные учреждения района закрываться не будут. «Это принципиальная позиция главы региона Михаила Ведерникова», - добавила она.

Председатель комитета по образованию выразил уверенность, что новая школа станет новой точкой роста Дновского района.

Напомним, строительство школы в Дно идет в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Реализация проекта находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Новое учебное учреждение откроет свои двери 1 сентября. Это будет третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области.

Теги: #строительство #школа #администрация Псковской области #Проверка #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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