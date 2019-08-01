Общество

В Новосокольниках, Дно и Бежаницах проходят праздничные мероприятия

Два крупных железнодорожных узла - Дно и Новосокольники - отмечают Дни города. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, праздничные мероприятия приурочены к празднованию в России Дня железнодорожника. В Бежаницах пройдут торжества, посвященные 438-летию первого упоминания поселка в летописях.

«В Новосокольниках тематические мероприятия, приуроченные к празднованию 118-й годовщины города и Дню железнодорожника, начались 1 августа с выставки фотографий "Почетные граждане нашего района". Она открылась в краеведческом музее. В пятницу, 2 августа, в районных библиотеках прошли творческие вечера. Завершился день фестивалем ГТО среди работников предприятий и учреждений города и района», - напомнили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что основные праздничные мероприятия в Новосокольниках пройдут в субботу, 3 августа. В программе три спортивных мероприятия: в 11.00 начнутся соревнования по стритболу, в 12.00 пройдут соревнования по волейболу, а в летнем саду в это же время будут соревноваться шахматисты.

Творческая программа начнется с концерта детской художественной самодеятельности на площади у администрации района. В 15.00 там же пройдет концерт «У наших ворот - развеселый хоровод» с участием группы «Аквамарин» (Великий Новгород). В 17.00 в сквере на улице Тихмянова освятят памятник Николаю Чудотворцу, затем в сквере железнодорожников пройдет возложение цветов к мемориалу. Вечером в 21.00 жителей и гостей Новосокольников ждет концерт группы «Ласковый май» (Москва). Завершится праздник фейерверком в 24.00 и дискотекой на площади у администрации района.

В Дно основные мероприятия пройдут в воскресенье, 4 августа. В рамках празднования Дня города запланирована обширная спортивная и концертная программа: турнир по настольному теннису, соревнования по шахматам, шашкам, городкам и дартс. В 17.00 начнется матч по футболу, победители которого представят Дно на чемпионате Псковской области. В это же время пройдет торжественная церемония награждения «Вы наша гордость, земляки!», на которой отметят лучших специалистов районных и городских учреждений и предприятий. На 18.30 запланировано выступление самодеятельных коллективов и солистов Дновского района. В 20.00 начнется концерт с участием Сергея Любавина (Москва). Праздничный фейерверк жители города и гости смогут посмотреть в 23.00.

В Бежаницах в день поселка, 4 августа, в центре населенного пункта организаторы развернут интерактивные площадки, а также аттракционы для всей семьи. На летней эстраде в 12.00 в состоится торжественное награждение лучших активистов поселка, а затем пройдет открытие областного фестиваля «Кукольное дело». В это же время на стадионе пройдет чемпионат по футболу. В 20.00 на летней эстраде будет представлена концертная программа с участием коллективов Псковской области. В 23.00 праздник завершит праздничный салют.