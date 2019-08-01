Общество

В областном комитете образования рассказали о планах на школы Дновского района

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов провел рабочее совещание с преподавателями школ Дновского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, 2 августа темой обсуждения стала реализация национального проекта «Образование».

«В Дновском районе в его рамках запланирована реализация сразу нескольких проектов. В 2020 году будут отремонтированы спортивные залы Выскоцкой и Бельской школах, а в 2021-м году - в Дновской гимназии. На ее базе также будут созданы центры гуманитарного и цифрового образования "Точка роста" и "Цифровая образовательная среда"», - сообщили в ведомстве.

В «Точке роста» можно будет проводить как учебные, так и внеклассные занятия. В одном классе разместятся компьютерное оборудование, 3D-принтер, квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности, а в другом - шахматная гостиная и симуляторы для обучения по ОБЖ.

Кроме того, поэтапно в школах района будет обновляться компьютерное оборудование, добавил Александр Седунов.

Напомним, сегодня председатель комитета по образованию Александр Седунов работал в Дновском районе. Вместе с родителями, педсообществом и общественным советником губернатора Татьяной Пахомовой он осмотрел новое здание школы № 50, где полным ходом идет подготовка к сдаче и новому учебному году.