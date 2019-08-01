Общество

В Псковской области откроют образовательный центр «Сириус»

Псковская область стала победителем конкурсного отбора на создание регионального центра по работе с одаренными детьми, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Детали создания так называемого псковского «Сириуса» Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с руководителем федерального образовательного центра Еленой Шмелевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, концепция образовательных программ успешно защищена. В работе Центра будут задействованы все образовательные, культурные, спортивные учреждения области. Реализация проекта намечена на 2021–2022 годы, отметил по итогам встречи губернатор.

«В Псковской области выстроена система выявления и поддержки талантливых детей и создание „Сириуса“, без сомнения, придаст ей дополнительное развитие. В сентябре примем все необходимые решения и приступим к реализации социально значимого проекта», - добавил Михаил Ведерников.

Руководитель региона также обсудил с директором «Сириуса» возможность проведения стажировок и организации курсов повышения квалификации для педагогов Псковской области и поблагодарил за поддержку талантливой молодежи региона. На сегодняшний день почти 170 детей поучаствовали в тематических сменах образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина.

Средства на создание псковского «Сириуса» будут выделены из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Партнерами в реализации проекта выступят опорный Псковский государственный университет, Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Псковская епархия.