Общество

Великолучанин погасил долг после наложения запрета на регистрационные действия с квартирой

Жителю Великих Лук пришлось оплатить свои задолженности по кредитам и перед физическими лицами, чтобы продать квартиру.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, продолжительное время гражданин Д. игнорировал требования судебного пристава оплатить всю задолженность, предпочитая гасить ее постепенно, небольшими суммами. А между тем, совокупный долг Д. составлял более 1 миллиона рублей, из них около 900 тыс. рублей – перед 8 гражданами. На июль 2019 года общий остаток задолженности составлял 749 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом г. Великие Луки в качестве мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Но побуждающим фактором к оплате задолженности стал запрет на проведение регистрационных действий с квартирой. Вскоре, когда Д. решил продать принадлежащую ему жилплощадь, оказалось, что он этого сделать не может. Сотрудники Росреестра напомнили ему о вынесенном запрете на регистрационные действия.

Благодаря нему, остаток долга в 749 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 68 тысяч рублей полностью оплачены.

Все ограничения в отношении имущества и прав гражданина Д. отменены. Исполнительные производства окончены.