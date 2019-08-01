Общество

С сегодняшнего дня поезда «Ласточки» курсируют до Печор

В целях развития межрегионального железнодорожного сообщения, а также по многочисленным просьбам пассажиров ОАО «РЖД» продлило маршрут поездов «Ласточка» №809/812 и №813/814 сообщением Санкт-Петербург - Псков до станции Печоры-Псковские. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 3 августа поезда следуют с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни - до/от станции Псков.

Расписание движения поездов на направлении Санкт-Петербург - Псков - Печоры (по субботам и воскресеньям):

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия на ст. Печоры Остановки №809 6:55 11:10 До Пскова действующим расписанием, Псков 10:25, Моглино 10:40, Новоизборск 10:50 №813 13:40 17:55 Гатчина-Варшавская 14:10, Луга 15:10, Плюсса 16:05, Струги Красные 16:24, Псков 17:10, Моглино 17:25, Новоизборск 17:36

Расписание движения на направлении Печоры - Псков - Санкт-Петербург (по субботам и воскресеньям):

Номер поезда Время отправления со ст. Печоры Время прибытия в Санкт-Петербург Остановки №812 18:35 23:00 Новоизборск 18:53, Моглино 19:04, Псков 19:16, Струги Красные 20:21, Плюсса 20:41, Луга 21:18, Гатчина 22:27 №814 11:50 16:13 Новоизборск 12:08, Моглино 12:19, Псков 12:31, Струги Красные 14:34, Плюсса 13:54, Луга 14:31, Гатчина-Варшавская 15:40

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков – Печоры можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда зависит от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс. Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров.

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.