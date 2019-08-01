Общество

Выяснилось, на чем зарабатывают Бузова и Собчак

Телеведущая Ольга Бузова и ее коллега Ксения Собчак оказались в числе самых богатых блогеров в российском сегменте инстаграма. Благодаря огромному количеству подписчиков стоимость одного рекламного сообщения в их аккаунтах достигает 1 млн рублей, пишет Forbes.

Стоимость одного рекламного сообщения в инстаграме телеведущей Ольги Бузовой, на который подписаны более 1,6 млн человек, достигает 1 млн рублей, она является лицом сразу нескольких компаний, пишет Forbes.

«Я рассказываю и показываю подписчикам, что происходит в моей жизни, показываю мир, когда путешествую, места, куда стоит сходить, и многое другое», - прокомментировала свои доходы сама звезда.

Она отметила, что нечасто публикует рекламные посты, а когда делает это, то размещает информацию о том, что ей на самом деле нравится.

Среди наиболее популярных звезд, ведущих аккаунт в инстаграме, также оказалась бывшая коллега Бузовой по проекту «Дом-2» - телеведущая Ксения Собчак с 6,5 млн подписчиков в инстаграме.

По данным издания, общий доход Собчак оценивается в $1 млн, основную прибыль от инстаграма она получает благодаря рекламе косметических и дизайнерских брендов.

По словам экспертов, на май 2019 года число активных пользователей инстаграма в России достигло 21,8 млн человек, а рынок рекламы в этой соцсети за 2018 год вырос на 85% - до 2,3 млрд рублей, без учета контрактов на продвижение товаров в сториз. При этом примерно с 30-35% контрактов государство не получает никаких налогов.

Тем не менее за время, прошедшее с 2016 года, число блогеров, которые оформили себя как юридические лица и легализовали доход, увеличилось в 10 раз, так как серьезные компании не хотят рисковать своей репутацией. Зарегистрировавшиеся как ИП звезды инстаграма - как правило - платят налоги по упрощенной схеме, отмечает издание.

«Почти все агентства сейчас работают вбелую, заключают договоры и отчитываются перед клиентами», - подчеркнул один из экспертов.

Среди форматов, распространенных в соцсети, отдельное место занимают вайны - короткие видеоролики, на которых запечатлены небольшие и в основном забавные эпизоды из жизни их авторов.

Наиболее популярным вайнером в российском инстаграме является телеведущая Настя Ивлеева, стоимость рекламной интеграции в блоге которой стоит, по информации Forbes, 1 млн рублей. Часто она снимает вайны вместе со своей подругой Идой Галич, реклама в блоге которой может стоит до 880 тысяч рублей за опубликованное фото - и до 1 млн рублей за видеоролик.

Объединение блогеров с целью обмена подписчиками является одной из стратегий по расширению аудитории. Однако администрация социальной сети старается бороться с откровенно фальшивой активностью и «нечестными» способами раскрутить аккаунт.

«Если ты ставишь хештег, который используют люди, распространяющие спам, и под ним подписывается огромное количество людей, Instagram считает, что ты «спамщик», и отправляет тебя в теневой бан, как я поняла», - рассказала Галич.

Блокировки и удаления аккаунтов актер и популярный блогер Андрей Борисов назвал «страшным сном блогера» и сравнил с увольнением. Он подчеркнул, что пользователей блокируют без предупреждения.

«Ты пишешь, пишешь письма, Instagram может тебе не ответить или ответить через неделю. Неделя - это огромный срок, ты теряешь активность, соответственно, ты теряешь и деньги», - объяснил он.

При этом с каждым годом упущенная выгода в случае блокировки растет - если раньше стоимость рекламы в инстаграме составляла не более 500 тысяч рублей, то сейчас представители больших брендов закладывают в минимальный бюджет на нее 1-1,5 млн рублей, в год тратят до 10 млн рублей.

«На рынке есть около 20–30 игроков с бюджетами на influence-маркетинг более 10-15 млн рублей в год и пять-шесть игроков с бюджетом свыше 80 млн рублей», - пояснили эксперты.

Особую роль в популяризации рекламы сыграло появление формата сториз. Стоимость продвижения бренда этим методом оценивается в три раза дешевле обычного, однако рекламодателю легче отследить эффект, так как пользователь сразу кликает по опубликованной ссылке, пока она не удалилась автоматически.