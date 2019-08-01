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Общество

Instagram и WhatsApp переименуют

03.08.2019 22:19|ПсковКомментариев: 0

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения. Об этом сообщает издание The Information.

В App Store и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp в названии приложений в скором времени появится приписка «от Facebook». На экране смартфонов они будут отображаться под прежними наименованиями.

По данным издания, соцсеть таким образом хочет улучшить репутацию, которую подпортил скандал из-за утечки персональных данных миллионов пользователей Facebook.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что данные 87 миллионов юзеров были переданы исследовательской компании Cambridge Analytica, которая занималась предвыборной кампанией Дональда Трампа. По результатам расследования, которое длилось больше года, Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате $5 миллиардов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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