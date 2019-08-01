Общество

Жителям Пушкинских Гор напомнили правила пожарной безопасности

3 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведено профилактическое мероприятие на территории п. Пушкинские Горы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на информационных стендах организаций и учреждений размещены листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, предупреждению пожаров от палов сухой травянистой растительности.

На подведомственной территории проинструктировано 39 человек, распространено 39 листовок, проведены профилактические беседы.

До жителей и гостей Пушкиногорского района доведена обстановка с пожарами в районе за истекший период 2019 года, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара, телефоны вызова экстренных служб.