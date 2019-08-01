Общество

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников российских железных дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников российских железных дорог.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железнодорожная отрасль — системообразующее направление для всей промышленности, кровеносная система страны, которая объединяет всех её жителей. При этом для Псковской области она имеет особое значение.

Целый ряд наших населённых пунктов рос и развивался именно благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы. У города Дно, имеющего более чем 500-летнюю историю, вокзал запечатлён на гербе.

Без железных дорог немыслимо экономическое развитие государства. Но, кроме того, это не чуждая романтике сфера со своими традициями, которые давно вошли в культурный код России, дали десятки тем для произведений искусства, для писателей, художников и фотографов.

Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области.

За последние полтора года были запущены несколько маршрутов скоростных поездов «Ласточка», для ОЭЗ «Моглино» совместно с РЖД поработан проект транспортно-логистического хаба, обсуждается возобновление маршрутов из Пскова в столицы прибалтийских стран.

У нас много планов, и эта работа будет продолжаться и дальше. Однако её успех, в первую очередь, зависит от вас — сотрудников и ветеранов российских железных дорог.

От всей души благодарю каждого, кто трудится в этой непростой, но важной сфере. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всевозможных профессиональных успехов!

С праздником!», - пишет губернатор в поздравлении.