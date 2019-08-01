Общество

Законы, вступающие в силу 4 августа

С 4 августа начинают действовать поправки, внесенные в действующее законодательство, направленные на стимулирование добровольного страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает «Парламентская газета».

Для организации возмещения ущерба, причиненного в результате ЧС домам и квартирам, в дополнение к помощи, которая предоставляется гражданам за счет бюджетных средств, региональные власти могут реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов РФ жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Кроме того, создается единая автоматизированная информационная система для информационного обеспечения организации страхования жилых помещений, а также принятия региональным органом государственной власти решения об оказании помощи в возмещении ущерба, причиненного жилью граждан.

Установлен минимальный объпм обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Конкретный размер минимального объёма обязательств страховщика одинаков для всех жилых помещений, расположенных в регионе, либо будет дифференцироваться для жилых помещений, расположенных на территориях отдельных муниципальных образований региона.

Кроме того, утверждены правила расчета максимального размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программ организации возмещения ущерба, причинённого расположенным на территориях субъектов Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Он будет определяться исходя из общей площади жилого помещения и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в регионе.