Общество

Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке и в Сибири выплатили более 2 млрд рублей

Власти выплатили пострадавшим от паводков в регионах Сибири и Дальнего Востока более 2 млрд 304 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Пострадавшим от паводка выплачено 2 млрд 304 млн 748 тыс. 520 рублей. Проводятся аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах», - рассказал представитель ведомства.

По данным МЧС на утро воскресенья, в Хабаровском крае, Амурской и Иркутской областях подтоплены 48 населенных пунктов. На Дальнем Востоке из зоны паводка эвакуируются более 2,5 тыс. человек, в том числе 908 детей. Они будут заселены в шесть пунктов временного размещения.

Общая группировка для борьбы с последствиями паводка составила более 3,1 тыс. человек, 930 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов и 61 плавсредство.