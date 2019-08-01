Общество

В Гдове откроется выставка «Нет возраста у творчества»

В Гдове откроется скоро выставка поделок из природного и подручных материалов. Привезла выставку в Гдов из Санкт-Петербурга Надежда Сулейкина, которая проводит лето в Спицино на берегу Чудского озера, сообщают в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «Вконтакте».

Надежда Сулейкина работает в Санкт-Петербургской школе с детьми, имеющими особенности в развитии. И дети эти, как можно понять по их работам, очень талантливы.



А еще педагог собрала вокруг себя группу пенсионеров, с которыми в социальном центре тоже занимается творчеством. На выставке представлены и их работы. Выставка называется «Нет возраста у творчества». Она откроется в Гдовском музее во вторник, 6 августа, в 12:00.