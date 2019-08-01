Общество

Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Председатель регионального парламента Александр Котов от имени депутатов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в России отмечается День железнодорожника. Причастность к этому замечательному празднику ощущает не только многочисленное профессиональное сообщество работников железнодорожного комплекса, но и огромное количество пассажиров, для которых поезда являются востребованным, комфортным, современным видом транспорта.

В истории железнодорожного транспорта России есть немало страниц, связанных с Псковской областью – первый поезд из Санкт-Петербурга в Псков прибыл 10 февраля 1859 года.

Сейчас регулярное железнодорожное сообщение между регионами получило новый импульс – скоростной поезд «Ласточка» ежедневно курсирует между Псковом и северной столицей, современные подвижные составы отправились в Великий Новгород и Петрозаводск. С повышением транспортной доступности мы связываем перспективы дальнейшего развития торговли, бизнеса, туризма, гуманитарных связей.

Позвольте выразить всем работникам железнодорожной отрасли благодарность за добросовестный труд. С профессиональным праздником! Благополучия вам и вашим семьям, здоровья, мира и процветания!», - пишет Александр Котов в поздравлении.