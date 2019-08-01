Общество

Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отметила день рождения в Печорах. Об этом актриса написала в своем Insagram.

«Возможно вы подумаете, что я куда-то исчезла на свой день Рождения, а тем временем посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, колыбель Православия в России. Я встретила в Печорах невероятное количество открытых, добрых и искренних людей, которые еще умудряются жить по законам человеколюбия. Это перевернуло мою жизнь, и могу вам сказать от чистого сердца, что свой "новый год" мне хочется начать именно с этим ориентиром», - написала актриса.

«Каждый день человека поджидают искушения, соблазны, желание пойти по легкому пути, отныне, мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя, и менять тем самым мир вокруг себя... Многие из вас скажут, что это утопия, и надо принимать все таким как оно есть.. я понимаю трудность этого пути...но с него не сверну?», - написала Наталья Бочкарева в посте.