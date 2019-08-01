Общество

Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Москве — 2800 пациентов. Примерно столько же человек медики поставили на учет в Московской области.

В пятерку также вошли Пермский край, Челябинская область (по 2400 пациентов) и Республика Башкортостан (2200 случаев).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (только один пациент), а также в Чечне (59 человек) и Ненецком автономном округе (80 случаев).