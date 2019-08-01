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Общество

В Псковской области 3 межрайонных больницы получили по мобильному медкомплексу с маммографом и томографом

04.08.2019 13:13|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 3 межрайонных больницы получили по передвижному медкомплексу «Лучевая диагностика», созданному на базе автобусов «Паз». Кузов транспортных средств оснащен маммографом и томографом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, передача ключей от медкомплекса состоялась 4 августа. Председатель комитета по здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко передала ключи от медкомплексов.

Председатель комитета по здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко вручила ключи заместителю главврача Островской межрайонной больницы Салиму Гаджиеву, главврачу Новосокольнической межрайонной больницы Владимиру Козыреву и главврачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной. 

«Сегодня у нас проходит одно из первых мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Здравоохранения", - отметила Марина Гаращенко. - Для нас это -  большая честь. То, что теперь флюорограф и маммограф есть на одной передвижной платформе - Надеюсь, поможет медицинской помощи быть ближе к населению. Ведь для нас наши пациенты - это все».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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