Общество

День железнодорожника отметили в Пскове

В воскресенье, 4 августа, на стадионе «747», бывшем «Локомотиве», в Пскове состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. На спортивной площадке собрались работники железнодорожной отрасли с семьями, ветераны РЖД, представители областной и городской власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ города.

От имени исполняющего полномочия главы города Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы к участникам события обратился депутат ПГД Эдуард Белов. «Поздравляю вас со старейшим профессиональным праздником нашей страны! Железные дороги - это транспортные артерии, которые позволяют перемещать грузы, передвигаться пассажирам и способствуют развитию не только нашей страны, но и нашего города», - отметил он, пожелал всем счастья, здоровья, гладкий путей и высоких скоростей и вручил поздравительный адрес председателю Псковской узловой рабочей группы Юсупу Юсупову.

Заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков в свою очередь заметил, что День железнодорожника - это общий праздник для всей страны, ведь без железной дороги представить нашу жизнь невозможно. «Существует много песен и стихотворений, посвященных железной дороге. Когда мы хотим что-то сделать, мы говорим: «Наш паровоз вперед лети!»; если что-то замышляем - «рельсы упрямо режут тайгу», перечислять можно бесконечно», - сказал Игорь Сильченков и поделился хорошей новостью: накануне скоростной поезд «Ласточка» связал Санкт-Петербург, Псков и Печоры.

Праздник продолжился вручением почетных знаков и грамот лучшим железнодорожникам, а затем перед собравшимися выступил известный артист Сергей Любавин.

День железнодорожника начал отмечаться в России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начинавшего строительство железных дорог в стране. После революции традиция празднования возродилась лишь в 1936 году. В наши дни в первое воскресенье августа принимают поздравления работники железных дорог не только России, но и Беларуси и Кыргызстана.

Железнодорожная станция Псков отметила в этом году 168 лет. Сегодня на Узле Псков трудится около 2 тысяч 200 человек: работники дистанции пути, электроснабжения и сигнализации, машинисты, проводники, связисты и многие другие.