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Общество

Власти Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

04.08.2019 16:40|ПсковКомментариев: 0

Власти Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники крупнейшей отрасли страны!

Дорогие ветераны-железнодорожники! Поздравляем вас с Днем железнодорожника!

Железные дороги по праву считаются основными транспортными артериями страны, от успешной работы которых зависит не только безопасность и комфорт пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей экономики.

С самого начала Октябрьская железная дорога показывает пример стабильной и эффективной работы. Благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, осуществляется большой объем пассажирских и грузовых перевозок, вовремя доставляются грузы, вносится достойный вклад в социально-экономическое развитие Пскова.

За четкой и слаженной работой стоит огромный труд настоящих профессионалов: машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев. Верность делу работников отрасли, ответственность, стремление к постоянному совершенствованию работы являются гарантией того, что стоящие перед Псковским отделением железной дороги задачи будут успешно решены.

Спасибо вам, что делаете наши путешествия комфортными и безопасными. Желаем всем сотрудникам Октябрьской железной дороги только уверенного движения вперед к новым победам и достижениям, ветеранам - крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения! Счастливого пути и благодарных пассажиров!», - пишут в поздравлении и.п. главы города Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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