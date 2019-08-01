Общество

Умер певец Вилли Токарев

Известный певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на семью музыканта.

Причина смерти артиста не указывается. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель песен в жанре русский шансон, звезда русской эмиграции. 45 лет назад он переехал из Советского Союза в США, а несколько лет спустя вышла пластинка «В шумном балагане», которая сделала музыканта популярным среди русскоязычных эмигрантов. В 1990-е годы Вилли Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

Напомним, что в прошлом году Вилли Токарев выступал в Псковской области. Он участвовал в благотворительном концерте в Опочке.