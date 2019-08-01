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Общество

Полиция Пскова предупреждает об угрозе угона велосипеда

04.08.2019 17:41|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в летний период времени продолжают регистрироваться случаи хищения велосипедов. Полиция в целях раскрытия данных преступлений и возврата двухколесного транспорта законным владельцам постоянно проводит проверочные мероприятия. В том числе сотрудники патрульных служб останавливают велосипедистов и проверяют заводские номера и прочие приметы на предмет выявления похищенного имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

С учетом складывающейся ситуации полиция просит граждан с пониманием относиться к принимаемым мерам. Ведь они направлены в первую очередь на обеспечение имущественной безопасности псковичей.

В целях сохранности своего транспорта необходимо помнить следующее:

  • единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;
  • если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже в том случае, если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.
  • если возможно, ставьте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. К примеру, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
  • не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;
  • желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;
  • пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;
  • приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;
  • не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 миллиметров и более, т.е. примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера. Правда, придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Источник: Псковская Лента Новостей
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