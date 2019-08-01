Общество

В Брянске замдиректора банка сняла со счета клиента более 10 млн рублей

Заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков Брянска подозревается в хищении 10 млн рублей со счета клиента, сообщает «Интерфакс».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница при заключении договора ввела клиента в заблуждение и получила доступ к его лицевому счету, с которого впоследствии вывела более 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Замдиректора банка арестована, проверяется ее причастность к другим преступлениям.