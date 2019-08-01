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Общество

Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов

04.08.2019 22:06|ПсковКомментариев: 0

Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. В области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

  • ни в коем случае  не вскрывайте и не передвигайте находку;
  • постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
  • в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;
  • предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
  • дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже  детские игрушки.

Родители отвечают за жизнь и здоровье детей. Необходимо объяснить детям, что предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.

И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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