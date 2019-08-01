Общество

Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью

Больше всего пациентов с наркотической зависимостью в 2018 году выявлено в Еврейской автономной области, Приморском крае и Севастополе, меньше всего — в Астраханской области, Калмыкии и Чечне, следует из статистического сборника Минздрава, сообщает РИА «Новости».

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение, на сто тысяч соответствующего населения: Еврейская автономная область — 65,4, Приморский край — 35,5, город Севастополь 25,4», — говорится в сборнике.

В целом по России в прошлом году выявлено 14,7 тысячи человек с наркозависимостью.

В июне в Минздраве рассказали РИА Новости, что число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось с 2017 года на восемь процентов. Так, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек.

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет. Большинство обратившихся за лечением составляют мужчины, их около 83%, женщин — 17%.

Как следует из сообщения на портале о здоровом образе жизни Минздрава, наркомания — это серьезная зависимость, распознавать ее лучше на ранних стадиях.

Косвенными сигналами могут быть стеклянный взгляд или красные глаза, заторможенная или слишком быстрая речь, неряшливый вид, резкая жажда и желание сладкого, неуклюжие движения, нарушение координации, проблемы с зубами, сухость кожи и волос, необоснованная агрессия или полное безразличие, резкое ухудшение успеваемости, финансовые проблемы, следует из инфографики на портале.

Наркозависимость не лечится в домашних условиях, поэтому задача близких людей заключается в том, чтобы подвести зависимого к мысли о необходимости срочного лечения. Как отмечается в сообщении, болезнь настолько сильная, что угрозы или лекции о вреде не принесут результата, поэтому важно найти правильный подход и слова, чтобы убедить наркомана начать лечение.