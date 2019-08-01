Общество

Всего на 1 тысячу рублей выросла зарплата офис-менеджеров в Пскове с конца прошлого года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты офис-менеджеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, офис-менеджер в Пскове в среднем получает 26 000 рублей, что всего на 1 тысячу больше, чем в конце прошлого года (обзор от 23 ноября 2018 г.).

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 48 000 рублей в месяц (45 000 рублей - в ноябре 2018 года), а в Санкт-Петербурге – 39 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 30 000 рублей, Великий Новгород - 26 000 рублей, Смоленск - 26 000 рублей, Ленинградская область - 33 000 рублей в месяц.