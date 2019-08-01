Общество

Вечер памяти Павла Адельгейма пройдет сегодня в Пскове

Сегодня, 5 августа, всех, кто помнит, ждут на шестую годовщину памяти убиенного отца Павла Адельгейма.

В 09.00 началась Божественная литургия в храме святых Жен Мироносиц. В 10.30 состоится панихида на могиле батюшки.

В 16.00 в фойе Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина начнется вечер «Сохранение памяти». В программе вечера воспоминания, сообщения, неизвестные видеозаписи, свободное общение с близкими и друзьями отца Павла из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и зарубежья.

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Также состоится представление второго издания книги протоиерея Павла Адельгейма «Мир вам. Беседы о христианском браке».

Тема общей дискуссии – «Жизнь как проповедь».