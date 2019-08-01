Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Тень выборов
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трагедия в Острове
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5217 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 05.08.2019 10:250 Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно 05.08.2019 10:120 Более 548 тыс. пассажиров перевезено «Ласточками» между Петербургом и Псковом за год 05.08.2019 09:550 Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей 05.08.2019 09:300 Вечер памяти Павла Адельгейма пройдет сегодня в Пскове 05.08.2019 08:510 Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
 
 
 
Самое популярное 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 02.08.2019 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 02.08.2019 10:003 Новый магазин открылся в ТРК «Акваполис»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно

05.08.2019 10:25|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония вручения сертификатов в рамках программы «Подарок новорожденному» состоялась в городе Дно 4 августа. Провели ее заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и кандидат в главы района от партии «Единая Россия» Татьяна Пахомова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

В ходе празднования Дня города Дно и Дня железнодорожника трем молодым семьям были переданы сертификаты на приобретение детских товаров, медали и поздравительные открытки. Всего с начала реализации программы в Дновском районе (она стартовала 1 июня) такие наборы получили 35 родителей.

«Счастья вам, любви и процветания, мои дорогие!» - пожелала землякам Татьяна Пахомова.

Кроме того, 4 августа прошло награждение лучших специалистов учреждений и предприятий города и района.

Также праздничная программа включала различные спортивные состязания, концерт местных самодеятельных коллективов и солистов, лауреатов и дипломатов конкурсов и фестивалей. Целый день работали интерактивные площадки, аттракционы, где смогли отдохнуть и дети, и взрослые. Не осталась без внимания и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Аллея мастеров».

Финальным аккордом стало выступление певца Сергея Любавина, группы «Ласковый май» и Андрея Разина. Завершился праздничный день салютом.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1342 человека
05.08.2019, 10:470 Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию 05.08.2019, 10:420 Эксперты предрекли рецессию в экономике России уже в 2019 году 05.08.2019, 10:410 Бани горели в ряде районов Псковской области на минувших выходных 05.08.2019, 10:250 Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно
05.08.2019, 10:190 Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте 05.08.2019, 10:120 Более 548 тыс. пассажиров перевезено «Ласточками» между Петербургом и Псковом за год 05.08.2019, 09:550 Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей 05.08.2019, 09:500 Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы
05.08.2019, 09:450 Лжебанкиры обманули великолучанку 05.08.2019, 09:320 Из-за поджога горела квартира на Инженерной, где найдена убитой 18-летняя девушка 05.08.2019, 09:300 Вечер памяти Павла Адельгейма пройдет сегодня в Пскове 05.08.2019, 09:220 15 азиатов в лесу в Красногородском районе пытались перейти границу с ЕС
05.08.2019, 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 05.08.2019, 09:000 Заморское блюдо с псковским акцентом: готовим бургер по-русски с «Деревней Соловьи» 05.08.2019, 08:510 Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка 05.08.2019, 08:370 Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода»
05.08.2019, 08:280 Минфин запустит «народные» облигации в новом формате до конца сентября 05.08.2019, 08:190 Всего на 1 тысячу рублей выросла зарплата офис-менеджеров в Пскове с конца прошлого года 05.08.2019, 08:152 Юлия Пересильд поделилась способом снятия стресса на видео 05.08.2019, 08:030 Поезд «Сапсан» почти час простоял в пути из-за гибели зацепера
04.08.2019, 22:060 Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов 04.08.2019, 21:450 Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью 04.08.2019, 21:200 Фотофакт: Следы праздника у памятника Александру Невскому 04.08.2019, 21:162 Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске
04.08.2019, 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 04.08.2019, 20:450 Россияне 700 тысяч раз попадали в базу судебных приставов за курение 04.08.2019, 20:311 В Брянске замдиректора банка сняла со счета клиента более 10 млн рублей 04.08.2019, 20:050 Третий случай стрельбы по толпе произошел в США за сутки
04.08.2019, 19:380 «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии 04.08.2019, 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 04.08.2019, 18:4010 В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы 04.08.2019, 18:090 В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении
04.08.2019, 17:412 Полиция Пскова предупреждает об угрозе угона велосипеда 04.08.2019, 17:114 Авиация Минобороны потушила почти 700 тысяч га пожаров в Сибири 04.08.2019, 16:400 Власти Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником 04.08.2019, 16:092 Умер певец Вилли Токарев
04.08.2019, 15:590 Сборная России побила рекорд «Танкового биатлона» 2017 года 04.08.2019, 15:280 День железнодорожника отметили в Пскове 04.08.2019, 15:000 Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью 04.08.2019, 14:280 Пресс-служба ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса
04.08.2019, 14:001 В Псковском районе полицейскими раскрыт угон автомобиля 04.08.2019, 13:291 Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником 04.08.2019, 13:131 В Псковской области 3 межрайонных больницы получили по мобильному медкомплексу с маммографом и томографом 04.08.2019, 13:005 Первый день автошоу в Пскове. ФОТО
04.08.2019, 12:456 Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич совершила каминг-аут 04.08.2019, 12:290 Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах 04.08.2019, 11:580 В ПсковГУ вновь откроется «Школа общественно-политического лидера» 04.08.2019, 11:300 В Гдове откроется выставка «Нет возраста у творчества»
04.08.2019, 10:590 Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке и в Сибири выплатили более 2 млрд рублей 04.08.2019, 10:310 Законы, вступающие в силу 4 августа 04.08.2019, 10:000 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников российских железных дорог 04.08.2019, 09:290 В работе Instagram произошел сбой
04.08.2019, 09:000 Администрация Великих Лук поздравляет c Днем железнодорожника 03.08.2019, 22:243 Михаил Ведерников договорился с главой Краснодарского края делить пополам расходы на субсидирование авиарейса Сочи - Псков 03.08.2019, 22:190 Instagram и WhatsApp переименуют 03.08.2019, 21:580 В Техасе неизвестные расстреляли посетителей торгового центра
03.08.2019, 21:528 «ОВД-инфо»: На акции протеста в Москве задержано более 800 человек 03.08.2019, 21:400 Мастер-класс по адаптивному вейкбордингу состоялся в псковском «Вейк Парке» 03.08.2019, 21:110 Жителям Пушкинских Гор напомнили правила пожарной безопасности 03.08.2019, 20:454 Евгений Минченко: Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать не того - но ведь и назначить могут не того
03.08.2019, 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 03.08.2019, 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 03.08.2019, 19:3315 На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек 03.08.2019, 19:270 Вечер памяти Павла Адельгейма состоится в Пскове
03.08.2019, 19:021 Выяснилось, на чем зарабатывают Бузова и Собчак 03.08.2019, 18:500 С сегодняшнего дня поезда «Ласточки» курсируют до Печор 03.08.2019, 18:080 Великолучанин погасил долг после наложения запрета на регистрационные действия с квартирой 03.08.2019, 17:200 На несколько дней остановка «ул. Маргелова» переносится на 100 метров
03.08.2019, 16:540 Жителей Острова предупреждают об опасности нахождения на войсковом стрельбище во время учений 03.08.2019, 16:350 ФК «Луки-Энергия» в понедельник проводит домашний матч с «Ленинградцем» 03.08.2019, 16:1911 На несогласованной акции в Москве начались задержания 03.08.2019, 16:060 Псковичи взяли золото на соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде
03.08.2019, 15:431 СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против «Фонда борьбы с коррупцией» 03.08.2019, 15:340 Пропавшую после визита в областную больницу псковичку разыскивают родственники 03.08.2019, 15:090 Кратковременные дожди возможны завтра в Псковской области 03.08.2019, 14:420 Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.