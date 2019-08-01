Общество

Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно

Торжественная церемония вручения сертификатов в рамках программы «Подарок новорожденному» состоялась в городе Дно 4 августа. Провели ее заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и кандидат в главы района от партии «Единая Россия» Татьяна Пахомова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В ходе празднования Дня города Дно и Дня железнодорожника трем молодым семьям были переданы сертификаты на приобретение детских товаров, медали и поздравительные открытки. Всего с начала реализации программы в Дновском районе (она стартовала 1 июня) такие наборы получили 35 родителей.

«Счастья вам, любви и процветания, мои дорогие!» - пожелала землякам Татьяна Пахомова.

Кроме того, 4 августа прошло награждение лучших специалистов учреждений и предприятий города и района.

Также праздничная программа включала различные спортивные состязания, концерт местных самодеятельных коллективов и солистов, лауреатов и дипломатов конкурсов и фестивалей. Целый день работали интерактивные площадки, аттракционы, где смогли отдохнуть и дети, и взрослые. Не осталась без внимания и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Аллея мастеров».

Финальным аккордом стало выступление певца Сергея Любавина, группы «Ласковый май» и Андрея Разина. Завершился праздничный день салютом.