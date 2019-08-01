Общество

Перевозки пассажиров на ОЖД в июле выросли на 5,5%

В июле 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 16,3 млн пассажиров, что на 5,5% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 13,9 млн человек (+4,9%), пассажиров поездов дальнего следования – 2,4 млн (+9,2%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, пассажирооборот в дальнем следовании в июле 2019 года составил 1,9 млрд пасс-км (+4,2%), в пригородном сообщении – 580 млн пасс-км (+5,7%). Суммарный пассажирооборот на полигоне Октябрьской железной дороги в июле 2019 года составил более 2,4 млрд пасс-км (+4,5%).

Всего за 7 месяцев 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской магистрали было отправлено свыше 95,8 млн человек, что на 6,2% выше уровня 2018 года. В пригородном сообщении отправлено порядка 84 млн пассажиров (+5,9%), в дальнем следовании – 11,9 млн (+9%).

Пассажирооборот за семь месяцев составил 12 млрд пасс-км (+5,7%): в пригородном сообщении – 3,2 млрд пасс-км (+6,8%), в дальнем следовании – 8,8 млрд пасс-км (+5,3%).