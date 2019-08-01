Общество

В Псковской области начнет работу «горячая линия» связи с избирателями

В Псковской области начнет работу «горячая линия» связи с избирателями. Данный общественный проект работает в регионе с 2010 года в период избирательных кампаний.

В этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», Центром правового просвещения и медиации при поддержке Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов, главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября.

Напомним, в этот день состоятся: дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2; выборы глав муниципальных образований и выборы в органы местного самоуправления.

Организаторы отмечают, что «горячая линия» – это возможность для граждан участвовать в избирательном процессе, механизм, который зарекомендовал себя не только как форма общественного контроля за выборами, но как возможность диалога с гражданами. Кроме того, обобщение и анализ информации, поступившей из обращений на «горячую линию», является основой для разработки рекомендаций по совершенствованию законодательства и избирательной практики с учетом широкого спектра мнения граждан. Практика функционирования «горячей линии» на выборах федерального и регионального уровня показала, что её работа существенно активизирует механизмы предупреждения и пресечения нарушений избирательного законодательства и выборных процедур, способствует повышению доверия граждан к институту выборов и призывают всех участников избирательного процесса активно пользоваться этой возможностью.