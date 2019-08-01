Общество

В Пскове военнослужащего оштрафовали за использование заведомо подложного диплома

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для назначения меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа военнослужащему 2 комендатуры эксплуатационной предприятий (хозяйственного управления министерства обороны российской Федерации) прапорщику Светлане Б. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием установлено, что в сентябре 2005 года, действуя умышленно, с целью получения права на присвоение воинского звания «прапорщик» и назначения на вышестоящую воинскую должность, она представила начальнику Хозяйственного управления министерства обороны Российской Федерации заведомо подложный документ – диплом о высшем образовании об окончании в 2004 году обучения во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, согласно которому ей присвоена квалификация «экономист» по специальности «финансы и кредит».

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал Б. виновной в инкриминируемом преступлении и назначил меру уголовно-правого характера в виде судебного штрафа в размере 15 тыс рублей.