Общество

Подведены итоги конкурса фотографий с «Нашествия»

Подведены итоги конкурса фотографий с «Нашествия-2019». В финале приняли участние 10 фотографий псковичей, побывавших на главном фестивале этого лета в Тверской области.

В голосовании приняли участие 1411 читателей Псковской Ленты Новостей и слушателей «НАШЕГО радио». С результатом в 311 голосов победу одержал Артем Самсонов.

Победитель получит в подарок удобную портативную колонку, чтобы всегда оставаться на волнах «НАШЕГО радио» и слушать только хорошую музыку.

Фото победителя.

Напомним, в этом году благодаря «НАШЕМУ радио» на фестиваль попали 30 преданных радиослушателей, которые выиграли билеты на самое яркое событие года, участвуя в розыгрыше билетов на «НАШЕМ радио Псков» (103.0 FM).

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