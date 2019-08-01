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Общество

Председатели отраслевых профсоюзов и представители Псковского облсовпрофа провели ряд рабочих встреч в Новоржевском и Палкинском районах

05.08.2019 13:44|ПсковКомментариев: 0

Председатели областных отраслевых организаций профсоюзов работников культуры, жизнеобеспечения, государственных учреждений и общественного обслуживания провели в Новоржеве встречи с активом первичных профсоюзных организаций МУП «Энергоресурс», МБУК Новоржевский районный культурный комплекс, ГКУСО центр социального обслуживания, администрации Новоржевского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального профсоюза, в ходе встреч обсуждались вопросы заработных плат и социальных гарантий работников, постановление Президиума СОП Псковский облсовпроф о проведении коллективных действий 7 октября 2019 года, программы санаторно-курортного оздоровления членов профсоюза и положение о стимулировании профсоюзных активистов. Участники профсоюзных собраний поддержали постановление Президиума СОП Псковский облсовпроф о проведении коллективных действий 7 октября и сформировали следующие лозунги для публичного мероприятия: «Одна страна одна зарплата!», «Требуем повышения МРОТ до уровня потребительского бюджета!», «Должностные оклады работников бюджетной сферы не менее МРОТ!», «Реализуем федеральные отраслевые соглашения не на словах, а на деле!».

Также в Новоржеве состоялось рабочее совещание с и.о. главы района Валентиной Смирновой, в котором приняли участие председатель областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Наталья Васильева, председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов и заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Николай Марушевский.

Участники совещания высоко оценили сложившейся уровень социального партнерства, обозначили проблемные моменты, определили организации, которые не охвачены профсоюзной работой и где необходимо активизировать совместную работу.

Также 2 августа председатель Псковской обкома профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Наталья Васильева встретилась главой Палкинского района Евгением Седовым. Стороны обсудили сложившуюся систему социального партнёрства, работу областной организации профсоюза по вопросу увеличению заработной платы муниципальных служащих, возможность создания первичной профсоюзной организации в администрации района. Была достигнута договорённость о расширенной встречи с трудовым коллективом в сентябре 2019 года.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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