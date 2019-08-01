Общество

Семья Щадриных: Программа «Подарок новорожденному» - реальная помощь молодым семьям

Семья Щадриных из Пскова, в которой в марте родился первенец, считает, что региональная программа «Подарок новорожденному» - это реальная помощь молодым семьям. Такое мнение высказала мама 4-месячной Александры Ангелина Шадрина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Огромное спасибо губернатору за то, что возвращается социальная поддержка молодых семей. Ведь для родителей малышей подарочные сертификаты - это реальная помощь. Мы, как только получили сертификат, не заезжая домой, поехали в магазин и купили на него хорошую прогулочную коляску. Я очень надеюсь, что эта программа - не единичная акция, и что такая поддержка семей с маленькими детьми будет продолжаться», - отметила псковичка.

Напомним, 1 августа в Псковской городской Думе состоялась церемония вручения сертификатов семьям, в которых с 1 января этого года родились дети. «Подарки новорожденному» по областной программе - медаль «Рожденному на Псковской земле», открытку от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и сертификат на 5 тысяч рублей - получили восемь псковских семей, в которых родились первые, вторые и третьи дети.

Программа «Подарок новорожденному», инициированная Губернатором Михаилом Ведерниковым, стартовала в Псковской области 1 июня. Это еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области, она реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Подарочные наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года. Рожденные с 1 января по 26 июля( в Пскове за этот период появилось на свет 867 малышей) могут получить подарки в территориальном органе социальной защиты населения. Прием заявлений и выдача сертификатов осуществляется по адресу улица Петровская, 28.

Приемные дни - понедельник и среда, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. телефон для справок: 8 (8112) 56-51-58. С 1 августа вручение наборов происходит в Перинатальном центре, в день выписки.