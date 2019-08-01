Общество

В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел

На 31 июля дознаватели государственного пожарного надзора по результатам проверок сообщений, связанных с лесными пожарами, возбудили 277 уголовных дел, заявил замглавы МЧС, главный госинспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены по статье УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В 3326 случаях дознавателями по результатам проверок отказано в возбуждении уголовных дел. По подследственности передано 58 материалов.

Ранее представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других российских регионов, страдающих в настоящее время от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере.

По его словам, сейчас ведется проверка по Красноярскому краю. В Бурятии случаев искажения статистики по пожарам выявлено не было.