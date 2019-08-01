Общество

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в 8 млрд долларов

Ежегодные потери экономики России в период с 2011 по 2015 год из-за преждевременной смертности россиян от рака составили 8,1 миллиарда долларов, пишет «Собеседник».

Наибольший экономический урон среди мужчин нанес рак легкого (1,2 миллиарда долларов), среди женщин - рак молочной железы (0,64 миллиарда долларов). Помимо того, экономика понесла потери из-за смертности мужчин от рака желудка (0,52 миллиарда долларов) и женщин - от рака шейки матки (0,34 миллиарда долларов).

Исследователи отметили, что из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины - на 15 лет.

В целом же потери экономики от рака в разных странах мира сопоставимы и составляют 0,1-0,5 процента ВВП.