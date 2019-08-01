Общество

Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды

Роспотребнадзор в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го выявил более 30 тонн минеральной воды, выпущенной на рынок с нарушениями обязательных требований. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором было исследовано свыше 300 тысяч партий минеральной воды общим весом более 245 тысяч тонн. Всего выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований. Среди прочего нарушения касаются требований к маркировке, нанесенной на упаковку.

В соответствии с техрегламентом Таможенного союза фасованная питьевая вода и природные минеральные воды отнесены к пищевой продукции. Роспотребнадзор ведет контроль соблюдения требований безопасности.

На платформе ресурса ГИР ЗПП создана система быстрого оповещения о продукции, не соответствующей обязательным требованиям. На основе этих данных территориальные органы имеют возможность оперативно отреагировать на сообщения и изъять воду из оборота.

В настоящее время в России производят минеральную воду более 400 предприятий, а реализуют продукцию свыше 200 тысяч объектов торговли.

«В силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 г. № 135 Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость в срок до 1 июля 2020 года оформления документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС 044/2017», - отметили в ведомстве.

Для борьбы с фальсификатом Роспотребнадзор предложил включить природную минеральную воду в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке.