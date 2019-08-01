Общество

Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда»

Иван Цецерский освобожден от должности координатора партийного проекта «Городская среда» в Псковской области. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 5 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, ранее Иван Цецерский написал заявление о сложении полномочий регионального куратора партпроекта «Городская среда». Вопрос о назначении нового координатора планируется рассмотреть на следующем заседании президиума РПС.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов подчеркнул, что к определению нового куратора партпроекта нужно подойти максимально ответственно. «Это очень эффективный и хороший проект по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, который предполагает ежегодное финансирование в немаленьких объемах», - отметил он.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.